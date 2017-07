Anulohet kontrata për dhënien në shfrytëzim të Kalasë së Vushtrrisë, procesi nis nga fillimi

Është anuluar kontrata për dhënien në shfrytëzim të Kalasë së Vushtrrisë.

Drejtori i Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve Agim Gërguri, ka konfirmuar për KTV-në se procesi do të nisë nga fillimi.

“Kontrata është anuluar momentalisht, do të rishqyrtohet plani se si do të menaxhohet kalaja dhe opinioni do të njoftohet me kohë” , ka thënë Gërguri.

Ndërkohë, këtë vendim e ka mirëpritur iniciativa "Qytetarët në Mbrojtje të Kalasë".

“Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve më në fund i është dorëzuar presionit të qytetarëve dhe ka shkëputur njëanshëm kontratën me Mentor Salihun, dajën e kryetarit Bajram Mulaku nga radhët e PDK-së, të cilit pati vendos t’ia jap Kalanë për ta bërë restaurant. Me këtë rast, ne si grupi i iniciativës qytetare ‘Qytetarët në Mbrojtje të Kalasë’, iu themi të gjithë qytetarëve, urime për fitoren tuaj”, ka thënë Leonora Aliu, përfaqësuese e kësaj iniciative.

Tutje Aliu në një konferencë është shprehur se kërkojnë që çdo veprim i Institutit, Ministrisë se Kulturës, Komunës së Vushtrrisë, e cila mbetet sipas saj bashkëfajtore për çka do që i ndodh Vushtrrisë, të jetë në harmoni të plotë me kërkesat e tyre.

Kërkesa kryesore e Iniciativës është që kalaja të jetë e hapur për shfrytëzim nga qytetarët e saj.