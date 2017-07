“Agnus Dei” merr çmimin e 87-të ndërkombëtar

Në festivalin “Top Indie Film Festival Awrds”, i cili është mbajtur nga data 13 - 18 korrik në Los Angeles, filmi kosovar Agnus Dei me skenar e regji të Agim Sopit, ka fituar çmimin Filmi më i mirë i gjatë - Best Feature Film, transmeton Koha.net.

Në edicionin e tretë të këtij festivali amerikan, filmi kosovar kishte pasur dy nominime: Nominimin për Filmin më të mirë - Best Feature Film, dhe nominimin për regjisorin më të mirë - Best Director.

Trofeu nga Top Indie Film Festival Awards është edhe një vlerësim i radhës që i bëhet filmit kosovar, saktësisht çmimi i 87-të ndërkombëtar.

Agnus Dei, i cili ka përfaqësuar Kosovën në mbi 180 festivale ndërkombëtare në të katër anët e botës, me date 13 korrik ka pasur nderin të shfaqet në hapjen e Beijing International Film Festival – në Pekin, kurse reprizen në këtë festival do ta ketë me date 23.

Festivali i Pekinit përfundon me date 24 korrik, kur do të shpallen edhe filmat fitues. Në këtë event, Agnus Dei është i nominuar në disa kategori. Po ashtu Agnus Dei do të ketë nderin të mbylll Portugalia International Film Festival, i cili mbahet në top destinacionin turistik të Evropës, në qytetin Porto të Portugalisë nga data 11 – 16 shtatot.

Në këtë festival, Agnus Dei është i nominuar si Filmi më i mirë - Best Feature Film, kurse z. Agim Sopi si regjisori më të mirë - Best Director. Në vazhdim Agnus Dei do të shfaqet në festivalin e Kuala Lumpurit në Malajzi, në Guadalajara të Meksikos, në Baku të Azarbejxhanit, etj.