2 romane të reja të “Harry Potter” do të dalin gjatë muajit tetor

Botuesi i “Harry Potter”-“Bloomsbury”, sot ka njoftuar se dy romane të reja do të bëjnë debutimin e tyre në ekspozitën e Harry Potter në Bibliotekën Britanike, në muajin tetor.

Libri i parë është “A History of Magic” që do flas për gjithë mësimin që u mor në Hogwarts.

Libri i dytë “A Journey Through a History of Magic” do ketë qasje historike nëpër seri të ndryshme. Lexuesit do të kenë një vështrim në botën me magji, magjistarët e famshëm dhe shtrigat.