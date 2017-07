Shqipëria e viteve të ’90-ta ekspozitë në Bajram Curri

Shqipëria e viteve ’90? Si ka qenë? Çfarë misteresh mbart? Ndryshimet rrënjësore që pësoi jeta e shqiptarëve; Ngarkesa historike e psiko-sociale e një kombi të çliruar nga kthetrat e regjimit më të egër që kishte njohur e përjetuar deri më atë kohë vendi ynë; Qytetarë të përvuajtur, familje në skamje, lëngimet e jetës së përditshme, por edhe dritëhije gati-gati të padukshme të grimcave të lumturisë të së përditshmes janë vetëm një pjesë e përshkrimit të historisë dhe të jetës së shqiptarëve që na e risjell në vëmendje, nëpërmjet fotografive reale e të gjalla, historiani, antropologu dhe fotografi i mirënjohur austriak Robert Pichler.

Të thëna e të pathëna, të dukshmet e sidomos të padukshmet e jetës së shqiptarëve të veriut të Shqipërisë, dokumentime të ngjarjeve të rëndësishme historike, por jo vetëm, njofton Panorama. Robert Pichler fotografon vazhdimësinë e jetës shqiptare përtej përfshirjes së njerëzve në ngjarjet politike.

Ku flinin, çfarë hanin, si gëzonin e si hidhëronin, ku shkonin dhe me çfarë shkonin? Këto dhe shumë fragmente të tjera të jetës reale dhe të së përditshmes së shqiptarëve janë pasqyruar për herë të parë në një ekspozitë që do të çelet sot në qytetin e Bajram Currit.

Më 14 korrik, ora 20:00, zhvillohet inaugurimi i ekspozitës së parë të kësaj natyre, dhe që do të jetë e hapur deri më datë 10 shtator, në ambientet e Muzeut Historik në Bajram Curri, Tropojë.

Kjo ekspozitë do të shoqërohet edhe me një tjetër ekspozitë lëvizëse, krejt e veçantë dhe e parealizuar deri më tani në vendin tonë. Imazhet e ngjarjeve të viteve ’90 do të projektohen në një ekspozitë lëvizëse në stacionin interurban Tiranë-Bajram Curri-Kosovë, ku furgonët e kësaj linje do të mbartin pas vetes imazhe të pashfaqura më parë, të cilat tregojnë marrëdhëniet sociale dhe jetën e njerëzve të atyre viteve.

Robert Pichler, autori i ekspozitës, është historian, antropolog dhe fotograf. Fushat kryesore të kërkimit të tij janë, familja dhe marrëdhëniet farefisnore, migrimi dhe transnacionalizmi, si edhe historia politike e shekullit 19-të dhe 20-të në Europën Juglindore. Ai është momentalisht studiues në departamentin e studimeve ballkanike në Akademinë e Shkencave në Vjenë, si edhe pedagog në Qendrën e Studimeve të Europës Juglindore në Graz.