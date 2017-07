Baleti Kombëtar i Kosovës me histori lufte e dashurie në festivalin bullgar

Një copë historie për personat e zhdukur në luftën e viteve 1998-1999 në Kosovë do të shpaloset edhe në Bullgari. Balerinët e Baletit Kombëtar të Kosovës do ta rrëfejnë këtë histori nëpërmjet lojës me lëvizje, me shfaqjen “Xhulieta pa Romeon”.

Në ditën e pesëmbëdhjetë të këtij muaji shfaqja me koreografi të Darrel Toulon - e dhënë premierë në Prishtinë në qershor të vitit të kaluar - do të jepet në ditën e tretë të festivalit bullgar të muzikës dhe baletit “MozartFest”, në qytetin Pravets, shkruan sot “Koha Ditore”.

Pas rrëfimit për Xhulietën, e cila mbetet pa Romeon sherri i luftës, balerinët kosovarë do të ngjiten në skenë për të sjellë një tjetër histori dashurie. “Dasma” me koreografi të Mehmet Ballkan - e dhënë premierë në tetor të viti 2013 në Prishtinë, e cila trajton fatin e një çifti që pengesë për bashkim e kanë armiqësinë midis popujve që u takojnë, po ashtu do të shfaqet para audiencës bullgare.

E në edicionin e 13-të, për pesë ditë në këtë festival që mbahet afër liqenit të qytetit bullgar, do të prezantohen koncerte, shfaqje operash, pos të tjerash, edhe nga Filarmonia e Sofjes e ansamble të tjera shtetërore nga Bullgaria e vende të tjera. Baleti Kombëtar i Kosovës merr pjesë si mysafir... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

