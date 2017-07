Filmi 'Eho' nga Dren Zherka, para audiencës në Afrikën e Jugut

Filmi “Eho” me regji nga Dren Zherka do të shfaqet në një tjetër festival të madh.

Bëhet fjalë për Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Durban, në Afrikën Jugore.

Filmi është pjesë e Festivalit që do të nisë me 13 dhe vazhdon deri më 23 korrik, ndërsa do të shfaqet me datë 20 dhe 23 korrik, shkruan KultPlus.

Ky film 93 minutësh flet për humbjen, vetminë dhe për një lidhje të pashprehur që i bashkon dy prindërit në moshë, larg nga njëri-tjetri, përmes një aksidenti fatal. Një grua në Gjermani fillon udhëtimin dhe eksplorimin e jetës së emigrantit ilegal, dhe në vend të kësaj gjen dhimbjen dhe vetminë e saj; një njeri i moshuar në Kosovë që humbja dhe vetmia e kanë sjellë në fund të udhëtimit të tij.

Këto dy personazhe luhen nga Selman Jusufi dhe Klara Höfels.