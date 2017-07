AGNUS DEI fiton çmimin e 85-të

Në festivalin Real Time International Film Festival i cili është mbajtur në Lagos të Nigerisë, filmi kosovar AGNUS DEI ka fituar çmimin “Filmi më i mirë i huaj”, “Best Foreign Feaure Film”.

Nga më shumë se 6000 tituj filmash nga sa kanë konkuruar në Edicionin 2017 të festivalit Real Time International Film Festival , në programin zyrtar kanë garuar mbi 50 filma nga vende të ndryshme të botës, si SHBA, UK, Gjermania, Franca, India, Turqia, Rusia, Irani, Argjentina, Kosova, Italia etj.

Festivali më i rëndësishëm tetë-ditorë i Nigerisë – i cili është përcjell me work-shope, tribuna dhe evente të shumta paralele, ka përfunduar mbrëmë në Lagos.

Juria nëntë antarëshe e udhëhequr nga regjisori dhe producenti i njohur Garth Deacon, në kategorinë e filmit artistik të metrazhit të plotë, ka shpallur Filmin më të mirë të huaj / Best Foreign Feature Film /, filmin kosovar AGNUS DEI me skenar e regji të Agim Sopit.

Filmi tematik më i mirë është shpallur Nowhere Line – Voices from Manus Island i regjiosrit britanez Lukas Schrank /Fitues i festivalit të Melburnit/, çmimin për regjinë më të mirë e ka fituar filmi Lila i regjisorit Carlos Luscano nga Argjentina, çmimi për skenarin më të mirë e ka fituar filmi iranianLunch Time i regjisorit Alireza Ghasemi /I nominuar për Palmen e artë në Festivalin e Cannes 2017/, filmi më i mirë i Nollywood-it /Nigerisë/ është shpallur filmi Just not Married i regjisorit Patric Uduak, kurse filmi më i mirë i shkurtër, është shpallur filmi Whale Valley i regjisorit islandez Gudmundur Amar.

Është ky çmimi i 85-të ndërkombëtar për filmin AGNUS DEI, i cili ka përfaqësuar Kosovën në mbi 180 festivale ndërkombëtare në të katër anët e botës.