“NGOMFest” paralajmëron pushtimin e Kalasë së Prizrenit me muzikë

Prishtinë, 30 qershor - Edicioni i shtatë i festivalit të muzikës “Ngom Fest”, për të dytin vit me radhë rikthehet në Kalanë e Prizrenit. Ashtu siç është traditë e këtij festivali, nata e parë do të sjellë muzikë hip-hop. Nata e dytë do të karakterizohet me muzikë rok, ndërsa natën e fundit skenat do të elektrizohen me muzikë elektronike. Për tri ditë me radhë bende të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare janë pjesë e festivalit që do të mbahet prej 6 deri më 9 korrik. Bendet performuese do të ndahen në dy skena ajo që quhet “Main stage” dhe tjetra “Sunrise stage”.

Në një komunikatë për media, stafi i “NGOMFest” ka bërë të ditura detajet e edicionit të sivjetmë.

“E veçanta e natës së parë do të jenë hip-hop artistët kosovarë P.I.N.T ,natën e dytë rock bendi nga Suedia, ‘Eldoradio’, do të përkujdeset të sjellë frymë të re rocku, ndërsa natën e tretë techno DJ nga Gjermania dhe Spanja pritet të elektrizojnë qytetin deri në orët e mëngjesit dhe do ta përmbyllin edicionin e shtatë të festivalit”, shkruhet në komunikatë.

Në natën e parë krahas MC Kreshës e Lyrical Son, në skenë do të ngjiten edhe “Malik & DJ Stancho” dhe Semiautomvtic, NS, Kreshnique e DJ Shotts. Këta do të ngjiten në skenën kryesore, ndërsa në “Sunrise stage” po të njëjtën natë do të jenë Dagg dhe Gjeni.

Mbrëmja e dytë, ajo e rockut në skenën kryesore do të sjellë bendet “505”, “Ave Venus”, “The Laser Rats”, “3:56 am”, “Fullstop” e këngëtarin e njohur kosovar Shpat Deda. Ndërsa në skenën tjetër do të ngjiten bendet si “Lilac”, “Nold”, më pas Fatos Çunaku, bendi “MENdar”, Lubrni, Totoni e Leo Lumezi.

Nata përmbyllëse sjell në skenën kryesore DJ si Toma, Younion / Panda, më pas Milton Bradley a.k.a Alien Rain e Tadeo. Përderisa “Sunrise stage” do të mirëpresë Pumio Space dhe Wiggi.

