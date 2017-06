“KosovaFilmi” me tetë mijë euro bleu pajisje që s’i ka kërkuar

Prishtinë, 29 qershor - Mbi tetë mijë euro që i janë dhënë “KosovaFilmit”, kanë mbetur ende si avanca e pambyllur në Ministrinë e Kulturës. Një komision i MKRS-së ka gjetur mospërputhje faturash, blerje pajisjesh që nuk përputhen me kërkesën e bërë, shkelje procedurash e vonesa. Kjo shumë qe derdhur në xhirollogarinë e “KosovaFilmit” në dhjetor të vitit 2015, pas kërkesës që ky institucion kishte bërë për blerjen e një pajisjeje, por tek një vit më vonë kanë arritur edhe të tjera aparatura.

Gani Mehmetaj, drejtor i “Kosovafilmit”, siç shkruan në raportin e Komisionit për verifikimin e pajisjeve të blera vitin e kaluar, më 26 nëntor të vitit 2015 i ishte drejtuar Ministrisë së Kulturës me kërkesën “për blerjen e vetëm një pajisjeje (HP-STORE Ever LTO-6 Ultrium 6650 TapeDrive - LTO Ultrium-6 External EH 964A)”. Ndërsa faturat që ai ka dorëzuar dëshmojnë tjetër gjë.

“Fatura me numër 16091 e datës 21.12.2016, ka në përmbajtje një laptop Lenovo me specifikat si në faturën në fjalë, por që e cila në asnjërën prej kërkesave nuk ishte e cekur. Fatura ka vlerë prej 400,00 euro”, shkruhet në vendimin e Komisionit, ku është analizuar edhe një tjetër faturë që në përmbajtje ka një kompjuter, por që as kjo nuk ishte e cekur në kërkesat e Mehmetajt. Kompjuteri është i faturuar me vlerë prej 3 mijë 870 eurosh.

“Në të njëjtën faturë është specifikuar edhe pajisja që është kërkuar në kërkesë LTO-6, në vlerë prej 3.370,00 euro. Po ashtu, kjo faturë ka të evidentuar edhe një projektor BenQ TH670 me vlerë prej 600,00 eurosh, po ashtu të pa evidentuar në kërkesat e lartcekura”, thuhet në vendimin e Komisionit.

Vetë Mehmetaj në dhjetor të vitit të kaluar, i kishte thënë gazetës se kanë porositur vetëm një pajisje për të cilën kishin kërkuar buxhet (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

