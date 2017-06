Lorik Sylejmani-Aveny me 12 vepra në “Glastonbury Festival”

Dizajnimet e artistit kosovar Lorik Sylejmani-Aveny për tri ditë janë bërë pjesë e njërës prej ngjarjeve më të mëdha botërore të muzikës, “Glastonbury Festival” në Angli.

Përmes një ekspozite, ai është prezantuar me 12 punime, dizajnime dedikuar bendeve e artistëve me nam si “The Pixies”, “Bauhaus”, “Maroon 5”, “Kean”, “Velvet Underground”, “Laibach”, Thomas Dolby e të tjerë, shkruan sot “Koha Ditore”.

Këto dizajnime për CD dhe DVD, ai i realizuar prej vitit 2010 deri më 2016. Ndonëse nuk janë konkretizuar në mbështjellës albumesh qenë bërë pjesë e garave të dizajnit.

Në ekspozitën që e titulloi “CD and DVD and You and Me”, këto dizajnime kanë qenë të shtypura në letër speciale në format përkatëse të CD-ve dhe DVD-ve.

Ekspozita e tij zuri vend në tendën e mediave (Press Tent) hapësirë kryesore për agjencitë e njohura botërore, të cilat e përcollën festivalin, e të cilën e vizitojnë edhe shumica e bendeve pjesëmarrëse.

Krahas skenave të mëdha ku ngjiten këngëtar e grupe të mëdha botërore, festivali bëhet edhe nikoqir i arteve të tjera. Ekspozitat janë njëra pjesë e programit.

