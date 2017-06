Altari i Deae Dardanicae dhe stacioni beneficiar nga Vendenisi

Në Shtojcën për kulturë të së përditshmes, “Koha Ditore“, të datës 17. 06. 2017, më gëzoi njoftimi nëpërmjet artikullit me titull “Gjurmëve të tempullit unik për hyjneshën dardane“ në Vendenis nga Instituti Arkeologjik i Kosovës.

Aq më shumë kur me këtë po më realizohej mendimi “për mundësinë e ekzistimit të një faltoreje (tempulli) të kësaj perëndeshe në këtë vendbanim dhe stacion, me ç’rast do të paraqiste rastin e dytë në mbarë trevën dardane“ i dhënë që nga viti 2008 në punimin e botuar në tri revista shkencore në vend dhe jashtë: “Gjurmime Albanologjike 38/2008 Prishtinë 2009“, “Iliria“ XXXV/2011, Tiranë 2012, “Vjesnik Arheo­loškog Muzeja u Zagrebu“ XLV (2012), Zagreb 2013, shkruan Exhlale Dobruna-Salihu në numrin e sotëm të Kohës Ditore.

Në atë artikull shkruaja se altari i Deae Dardanicae, njëherazi, duke e rritur numrin e tyre në Venden, flet për mundësinë e ekzistimit të një faltoreje (tempulli) të kësaj perëndeshe në këtë vendbanim dhe stacion, me ç’rast do të paraqiste rastin e dytë në mbarë trevën dardane, ku një tempull i Deas kaherë është dokumentuar në mbishkrimin e altarit nga Akue Bas…

Ky altar votiv, ashtu si shumica e tyre, i takon zbulimeve të rastit. Ai u gjet në vitin 2003 në Ven­denis gjatë punimit të arës në lagjen e Obrazhdve të Gllamnikut dhe falë njoftimit të shpejtë u bart në Muzeun e Kosovës, ku gjendet edhe sot. Është i punuar në gur gëlqeror dhe i përpunuar vetëm nga ana e përpar­me. Nuk është i plotë, por i thyer pjerrtas nën mbishkrimin, duke u ruajtur më shumë se gjysma e pjesës së sipërme me këto përmasa: lart. 60 cm: kurora 46 me 33, trupi 40 me 26 centimetra. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)