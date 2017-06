Sot mbahet edicioni i gjashtëmbëdhjetë i “Rock për Rock”

Prishtinë, 16 qershor - “Rock për Rock” nuk ndalet me gjithë mungesën e përkrahjes financiare. Koncerti i vetëm i këtij lloji në Kosovë e vazhdon traditën duke hapur dyert e skenës për grupet e reja.

Tashmë është akorduar për edicionin e 16-të që do të mbahet sot (e premte) në Prishtinë. Janë shtatë bende nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia që do të përballen me rock. Do të sjellin nga dy këngë origjinale.

“Sore Mountain”, “Syrgjyn”, “Joker” dhe “Into Thin Air” janë bendet nga Tirana që do të garojnë me “505” e “Jutbina” nga Mitrovica dhe “Flonid Aliu & Band” nga Kumanova. Edhe këtë vit është skena në teatrin “Oda”që pret të elektrizohet nga rockerët.

Më shumë se një muaj ka qenë afati që bendet të konkurrojnë për t’iu futur garës. Dy kompozime origjinale, një incizim demo dhe interpretimi live, kanë qenë edhe këtë vit kushtet për të dalë në skenën e “Rock për Rock”. Mysafir special i edicionit të sivjetmë është grupi “Laser Rats” nga Prishtina dhe fituesi e edicionit të kaluar “Frisson” (më shumë, sot në “Kohën Ditore”).