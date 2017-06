“ArsKosova 2017” fut në garë 90 muzikantë të rinj

Rreth nëntëdhjetë instrumentistë e solokëngëtarë tashmë janë regjistruar që të bëhen pjesë e garës për muzikantë të rinj “ArsKosova2017”.

Edicioni i trembëdhjetë i kësaj gare prej të premtes, për tri ditë, do të bëjë bashkë garues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Turqia e Bullgaria. Amfiteatri i Bibliotekës Universitare do të mirëpresë këta të rinj që do të prezantohen me vepra të ndryshme në instrumente si: piano, violinë, violë, violonçel, kontrabas, kitarë, flaut, klarinetë, shkruan sot “Koha Ditore”.

Këtë vit për herë të parë në garë hyjnë edhe instrumentet, siç janë: oboa, fagoti, korno, trompë, trombon, njëherësh edhe solokëndimi dhe muzika e dhomës.

Shtatë vjet më parë kompozitori i njohur kosovar Akil Koci kishte themeluar një çmim, i cili jepet në kuadër të kësaj gare. Këtë traditë ai e vazhdon edhe sivjet.

Pianistja Lejla Pula ka thënë se garat janë ndërkombëtare në të gjitha disiplinat...

