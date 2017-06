Herët na ka kënduar qyqja

Pas luftës së Trojës e pas 999 luftërave të tjera, më 1916 në Durrës me dymbëdhjetë topat e Princ Vidit regjistrohet viktima e parë. Prapa shpine edhe shumëçka tjetër. Topave të Princ Vidit u mungonte shtrati i vendosjes.

Gjatë udhëtimit me anije, një shqiptar “i verbër” i kishte gjuajtur në det. Edhe kjo dhuratë e Austrisë u harrua shpejt. Fjalën e fundit ende nuk e tha askush. Si të ishim në fillim, luftës i afrohej fundi, shkruan Rexhep Ferri në Shtojcën për Kulturë të Kohës Ditore.

Për ta fotografuar një vetmi, mendojmë dhe ndalemi. Një ditë më vonë, dikush tjetër e ka në dorë. Unë, jo vetëm unë, nuk pamë asgjë...Gjatë çdo lufte e di se sa i shtrenjtë është Atdheu. Tani është pak vonë të flasim për armët e krahut, për armët e brezit.

Pritni pak.

Edhe njëherë duhet t’i shohim fotografitë bardhezi të Kel Marubit. Gegët e maleve, të kaçakëve e të cubave të maleve dhe toskët e detit, të piratëve të detit, me armë brezi, me armë krahu kujtuam se do të jenë të lirë dhe se do të bëhet mirë... Me fatin e Atdheut të lodhur. Nëse më besoni, as kjo histori nuk na solli fat. Në emër të Evropës, për ta harruar sa më parë Evropën, vonë e kuptuam se historia me rebelët e hajdutët e të gjitha ngjyrave na fut në besim të rrejshëm. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

