Hapat e baletit në kërkim të drejtësisë

Muzika e interpretuar live nga Muhamet Bikliqi në instrumentin me origjinë në Peru, është lajmërim se shfaqja ka filluar.

Derisa balerinët nisin t’i hedhin hapat e parë, ka prej atyre që ngjiten në skenë edhe prej anës së publikut. Instrumenti cajón, shërben si intro për të vazhduar me një muzikë të përzier nga kompozitorë të ndryshëm.

E edhe rrëfimi që shpaloset nëpërmjet lëvizjeve ka gjuhë ndërkombëtare, shkruan sot Koha Ditore.

Shfaqja “Drejtësi transicionale” me koreografi të amerikanes, Christie Coleman, e dhënë të enjten mbrëma si premiera e parë e Baletit Kombëtar të Kosovës për këtë vit, trajton drejtësinë e brishtë.

Trupa e balerinëve shtjellon një ngjarje tipike për vendet në tranzicion.

Një grup rebelësh arrin të ndajë nga familja një vajzë të re. Strukturat e sigurisë së një shteti në ndërtim e sipër janë tejet të dobëta. Mita shërben për t’ua mbyllur gojën policëve. Muzika e trishtë dhe loja tejet emocionale e personazhit kryesor, Teuta Krasniqi, bën që balerinët të “flasin” shumë nëpërmjet lëvizjeve.

Barten rrëfime të bazuara nga ngjarje të vërteta, nga vende të ndryshme të botës, si Kolumbia, Guatemala, Liberia, Somalia, Afrika e Jugut e vende të tjera. Shumë herë gjatë shfaqjes ovacionet e publikut janë dëgjuar më shumë sesa muzika. E loja artistike me drejtësinë lidhet fort edhe me një shtet si Kosova. Pas keqtrajtimeve nga rebelët, e reja nuk e ka të lehtë të gjejë vend në familjen e saj. Kësisoj shfaqja nxjerr në pah vorbullën e vendeve që janë në transicion. Por, pas shumë përpjekjeve, vajza u bashkohet familjarëve. Me një skenografi tejet të thjeshtë por me muzikë që vjen nga vende të ndryshme, balerinët për një orë kanë shtjelluar sfidat e drejtësisë së dobët që mbretëron në disa vende të botës, por edhe në shtetin e tyre.

Koreografja Christie Coleman ka thënë se kjo është një shfaqje për të cilën ka hulumtuar shumë. Të njëjtën e kishte realizuar më 2015 në New York. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

