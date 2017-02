Si e pa Al Jazeera Kosovën

Televizioni dhe agjencia Al Jazeera, që emeton programe dhe lajme në disa gjuhë botëre, edhe në ato të Ballkanit, pos në gjuhën shqipe, emisionin e saj të parë televiziv me titull "Alhemija Balkana: Kosovo" (Alkimia e Ballkanit: Kosova) , ia ka kushtuar me simpati kryeqytetit të saj, Prishtinës, transmeton Koha.net.

Emisioni, pos pamjeve televizive, sjell edhe biseda me personalitete e qytetarë të vendit.

e transmeton të plotë këtë emision.

Në emisionin e parë serisë së re "Alhemija Balkana: Kosovo", vërejmë ndryshime të mëdha në kryeqytet, Prishtinë. Për Goran Miliqin, i cili për herë të fundit ka qëndruar në Kosovë para gati 30 vjetësh, dallimet vizuale janë shumë të mëdha. Sikur të mos jetë qyteti i njëjtë – automobila katër herë më shumë, ndërtime gjithandej, në vend të një hoteli të njohur "Grand", tani janë dhjetëra të rinj të kategorisë së lartë. Para hyrja e qytetit është e mbushur me sallone automobilash, qendra tregtare, rrugët janë të mira, Prishtina është vend i kulturuar, i pastër.

Megjithëkëtë, ish-zyrtari politik kosovar, avokati Azem Vllasi, vlerëson se pamja e bukur e jashtme është vetëm “kapital i vdekur” përderisa prodhimi ka pushuar e ndërmarrjet e mëdha nga socializmi nuk janë ripërtërirë e as zëvendësuar me të reja. Nga ana tjetër, kryetari Hashim Thaçi sheh më pozitivisht në të ardhmen për shkak se, sipas mendimit të tij, me sukses ka përfunduar faza kryesore e krijimit të shtetit e së shpejti do të fillojë edhe prosperiteti ekonomik.

Shumë mbresëlënëse është figura e 15 vjeçit Ardian Ruhani, i cili shet kikirikë nëpër rrugët e Prishtinës, por është nxënës i shkëlqyeshëm, futbollist i mirë, me mësimin autodidakt të anglishtes ai tregon dëshirën që të shkojë në Gjermani ose Amerikë. Do të bëhej futbollist, e nëse nuk ia del, do të merrej me biznes. Dhe do ta ndihmonte familjen.

Shfaqet edhe rrëfimi për rezervatin për arinj, shpëtimin e kafshëve fatkëqija të cilat pronarët e restoranteve i kanë mbajtur nëpër kafaze për t’i tërhequr mysafirët. Tani të gjitha janë me përkujdesje, kënaqen në 60 hektarë tokë afër Prishtinës e këtu strehim do të kenë edhe arinjtë nga Shqipëria fqinje.

Për fund e kemi kampionin e violinës të Filarmonisë së Kosovës Visar Kuçi i cili e luajti himnin e Kosovës dhe tregoi se me dijen dhe artin e vet nuk do të mund ta mbante familjen sikur të jetonte vetëm me muzikën klasike.

