“My Baby” me tinguj hipnotizues nëpër ritmet e parahistorisë

E veshur me një xhaketë të leshtë, me një rrjetë të gjatë deri në fund të këmbëve, shorce të zeza, Cato van Dyck ngjitet në skenë. Pamja e saj kompletohet me një aksesor në kokë. Të dekoruara i ka edhe këmbët e zbathura. Ngjason me një vajzë, stili i së cilës është gjysmë-hipike dhe gjysmë-shamane, shkruan sot Koha Ditore.

Në këtë frymë duken edhe dy anëtarët tjerë të bendit. Bateristi Joost van Dyck i cili ndryshe njihet me nofkën “Sheik” dhe kitaristi Daniel Johnston si “Da Freez”, bashkë me vokalisten Cato, përbëjnë bendin “My Baby”. Muzika e tyre, njëjoj sikurse pamja skenike, sjellin një frymë të re muzikore e cila në vete ngërthen disa zhanre.

Nuk është dashur shumë kohë që trioja shamane “My Baby” - bendi psikodelik me tingull të zymtë të bluesit me injektim të fankut - të shpërndajë magjinë gjithandej. Përgjatë tre vitevet, duoja holandeze, Cato dhe Joost, bashkë me gitaristin nga Zelada e Re, Johnston, kanë arritur që muzikën e tyre ta luajnë në vende të ndryshme. Diksorgafia e tyre tani numëron albumin e tretë. “Prehistoric Rhythm” është albumi të cilin ata e kanë lansuar këtë vit, dhe të njëjtin e prezantuan edhe në Kosovë.

