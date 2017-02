Express sonte në KTV

Express Music në KTV sjellë sonte një laramani materialesh nga showbiznesi vendor dhe ai ndërkombëtar.

BimBimma krahas artistëve ndërkombëtarë në MTV.

Albërie Hadërgjonaj u bë cak i komentimeve mbrëmë në media online e rrjete sociale. Cila është arsyeja?

Me kë do të bashkëpunoj Kida, për këngën me të cilën do të synoj tregun ndërkombëtar të muzikës?

Në studio, Granit Miftari promovon këngën “E kisha harruar”.

Përveç tjerash, Express sot ju sjellë renditjen e filmave më të shikuar bazuar në shitjen e biletave nëpër kinema të Amerikës Veriore. “Lego Batman” vazhdon kryesimin në arkat ndërkombëtare të filmit, por cilët janë filmat e tjerë të cilët po tërheqin vëmendjen e adhuruesve të filmave?

Këto dhe më shumë do të mund t’i ndiqni sonte në ora 18:00 në KTV.

