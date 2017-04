Prezantohet programi i festivalit Kanë 2017

U prezantua programi i edicionit të 70 të Festivalit të Kanës, që do të mbahet në 17-28 maj.

Mes emrave që garojnë për Palmën e Artë janë François Ozon, Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Michael Haneke. Juria do të drejtohet nga Pedro Almodovar.

Sipas organizatorëve do të jetë një edicion “shumë interesant”. Në program janë 49 filma me metrazh të gjatë të seleksionuar, mes të cilëve 18 në garë dhe 16 në kategorinë “Un Certain Regard”. Njëzetë e nëntë vende përfaqësuese, kundrejt njëzetë e shtatë të vitit të kaluar.

Mes ngjarjve në program do të jetë edhe “Carne y Arena”, film me metrazh të shkurtër i Alejandro González Iñárritu, dy episode të “Twin Peaks” i David Lynch, filmi me metrazh të shkurtër i Kristen Stewart, “Come Swim” dhe dokumentari i Al Gore pas “Una scomoda verità”.

Lista e plotë e filmave në garë:

“Loveless (sans amour)” i Andrey Zvyagintsev

“Good time” i Benny Safdie e Josh Safdie

“You were never really there” i Lynne Ramsay

“L’amour double” i François Ozon

“Jupiter’s Moon” i Kornél Mandruczo

“Gentle creature” i Sergei Loznitsa

“The Killing of a Sacred deer” i Yorgos Lanthimos

“Radiance ” i Naomi Kaëase

“The day after” i Hong Sangsoo

“Le redoutable” i Michel Hazanavicius

“Wonderstruck ” i Todd Haynes

“Happy end” i Michael Haneke

“Rodin” di Jacques Doillon

“TThe biguiled” i Sofia Coppola

“120 battement par minute” i Robin Campillo

“Okja” di Bong Joon-Ho

“In the fade” i Fatih Akin

“The Meyerowitz Stories” i Noah Baumach