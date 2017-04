Vdes komediani Charlie Murphy

Ka vdekur komediani i mirënjohur amerikan, Charlie Murphy, në moshën 57 vjeçare, raporton TMZ.

Sipas menaxherit të tij, Charlie ka vdekur nga leukemia në mëngjesin e sotëm në një spital në Neë York, transmeton Koha.net.

Anëtarët e familjes thonë se janë të shokuar nga ky lajm, pasi kanë menduar se gjendja e tij po përmirësohej.

Charlie është vëllai më i vjetër i komedianit, Eddie, me të cilin kishin bashkëpunuar në filmat “Are We There Yet”, “The Boondocks”, “The Boondocks”, “Norbit”, dhe “Vampire in Brooklyn”.