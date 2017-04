Loja e ndjeshme në piano reflekton imazhin e një bote përrallore

Prishtinë, 12 prill - Pianisti kroat, Alosha Juriniq, ka pasur një rol goxha të madh. Pos që të hënën mbrëma hapi edicionin e tetë të festivalit ndërkombëtar “Chopin Piano Fest”, u bë i pari që interpretoi në amfiteatrin e Bibliotekës Universitare.

Është “Chopin...” ai që e “zbuloi” këtë skenë, një vend që përmbush disa nga kriteret për organizimin e koncerteve solo apo edhe kamertale, por që jo domosdo duhet të konsiderohet si zgjidhje e problemit: mungesës së sallës koncertale apo shtëpisë operistike në vend. Megjithatë, me koncertin recital të Juriniqit u bë e qartë se kjo sallë do të vazhdojë të shfrytëzohet edhe në të ardhmen. Rreth 320 veta u bënë pjesë e kësaj ngjarjeje, të cilët përveç një eksperience të re, dëgjuan një koncert të arrirë të pianistit kroat.

Në momentin që dritat u fikën, Juriniq zuri vend para pianos për të hapur koncertin. Ngjasonte me një sekuencë filmi, kur reflektimi i imazhit të tij vinte qartë nga tavani i qelqtë i objektit. Këtë ndjenjë e bënte më të fortë vepra e parë që e interpretoi. Debussy ndryshe njihet edhe si kompozitor që me veprat e tij krijon atmosferë sikur në ëndrra. Juriniq solli “Reverie”, një prej veprave të para solo për piano që përcaktoi karrierën e Debussy. Ishte i ri kur e kompozoi dhe ende nuk e kishte zhvilluar stilin që do ta shquante më pas.

Në “Reverie”, s’ka fishekzjarre a shpërthime të papritura që do të karakterizonin veprat e tij të mëvonshme. Është më shumë si një meditim, shenjë paralajmëruese perfekte për veprat që do të vinin më pas. Tema repititive që hap veprën duket si kalim në botën e përgjumur derisa ritmet më pas bëhen më të pasura që zbërthejnë një botë plot me ëndrra. Në këtë frymë erdhi edhe vepra e dytë me radhë. “Sonata nr.13” e Beethovenit shpesh njihet edhe si “Moonlight sonata”. E përfunduar në të njëjtin vit me “Moonlight”, të dy sonatat kanë nëntitullin “Quasi una fantasia” (Sikur fantazi).

Juriniq nga pianisti dhe muzikologu Malcolm Troup ishte vlerësuar si “performues i pakrahasueshëm i Chopinit”. Publiku shfrytëzoi rastin që të njihet më mirë me ambientin përreth. U rikthye në skenë për të sjellë një vepër krejt ndryshe nga ato që i kishte interpretuar më parë. Pjesa e dytë e mbrëmjes u hap me një vepër bashkëkohore. “Piano sonata nr.5” e kompozitorit Avner Dorman erdhi si kapërcim në stil dhe gërshetim, që ndoshta nuk përputhej mirë me programin e hartuar. Por për këtë Juriniq kishte një arsye. Pikërisht me këtë vepër pas dy javësh do të paraqitet në një garë shumë të madhe pianistike në Telaviv.

E paraqitja e tij në këtë festival, sipas drejtueses organizative të “Chopin Piano Fest”, Besa Luzha, është vetëm një vazhdimësi e rrugëtimit të këtij pianisti (gjerësisht, sot në ”Kohën Ditore”).