Filmi “I Am Not Your Negro” shfaq racizmin në Amerikë

Filmi “I Am Not Your Negro”, flet për historinë e njerëzve me ngjyrë në SHBA, por që regjisori Raoul Peck thotë se problemi atje nuk është vetëm racizmi por edhe injoranca.

Për ta realizuar filmin iu deshën më shumë se një dekadë, e përmes tij tregon realitetin e hidhur që është aktual, shkruan BBC, transmeton Koha.net.

“Ëndrra amerikane po ofrohet si një shou televiziv, nëse je i/e bukur dhe me fat atëherë t’i do të arrish shumë”, kështu shprehet për aktualitetin në SHBA regjisori i filmit.

“Make America Great Again”, “Ta bëjmë Amerikën të madhe përsëri”, fjalia që presidenti Donald Trump e ka përdorur vazhdimisht kohët e fundit, regjisori thotë se e ka përdorur shumë kohë më parë se ai. Madje edhe para Barack Obamës e Fergusonit, por që sipas tij ata po injorojnë racizmin.

I Am Not Your Negro, është i bazuar në një libër të papërfunduar “Remember This House” nga autori afro-amerikan James Baldwin.

Filmi tregon se si njerëzit me ngjyrë vazhdojnë të trajtohen si skllevër, dhe se si njerëzit e bardhë nuk e quajnë vetën racistë edhe pse një numër i madh vazhdon t’i keqtrajtoj.

Filmi “I Am Not Your Negro”, do të shfaqet në Britaninë e Madhe nesër më 7 prill.