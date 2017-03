Gala Koncert: 20 vjet KOHA DITORE

Koncerti Gala "Sopranot" format dhe prodhim i Kohavisionit do të vijë në ekranin tuaj sonte nga ora 20:30. Koncerti shënon 20 vjetorin e gazetës numër 1 në vend Koha Ditore dhe sjellë disa nga artistët më në zë të artit lirik në Kosovë dhe më gjerë.

Sopranot Adelina Paloja, Arta Jashari, Marigona Qerkezi dhe Zana Abazi Ramadani do të sjellin intepretime të shkëlqyera të arieve operistike shqiptare dhe botërore.

Mysafir i mbrëmjes do të jetë violinsit me origjinë shqiptare Elvin Hoxha - Ganiyev e poashtu edhe tenori kosovar Liridon Sadriu dhe me një pikë të veçantë në skenë do vijë edhe Donjeta Krasniqi. E gjithë kjo në shoqërim të orkestrës simfonike në drejtimin e Baki Jasharit dhe Edon Ramadanit.