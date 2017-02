“Rreth Botës” për dhunën sistematike që budistët ushtrojnë ndaj myslimanëve në Mianmar

Duke filluar nga ora 17.30 në emisionin e sotëm “Rreth Botës” do të flasim për konferencën e fundit me gazetarë të presidentit amerikan derisa më në detaje do të trajtojmë situatën e komunitetit mysliman në Mianmar i cili tashmë me vite vuan nga dhuna sistematike nga shumica budiste.

Flasim edhe për referendumin që mund të mbahet në Hungari kundër tentimit të shtetit për organizimin e Lojërave Olimpike 2024, por edhe për protestën në SHBA të njohur si “Një ditë pa imigrantët”.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Të ngjashme