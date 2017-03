Sonte emisioni “Ekonomia me Erëzën”: Bizneset inovative në Kosovë

Këtë të hënë në emisionin “ Ekonomia me Erëzën” , do mund t’i dëgjoni rrëfimet e bizneseve me pronarë të rinj në moshë, të cilët po kalojnë kufijtë me idetë inovative.

Si erdhën deri te krijimi i këtyre bizneseve dhe cilat ishin sfidat?

Si arritën këto biznese të vendosin Kosovën në hartën globale ?

Sa po i përkrahin këto bizneset institucionet vendore ?

Këto dhe shumë të tjera, në “Ekonomia me Erëzën”, çdo të hënë nga ora 22 e 15 në Kohavision.