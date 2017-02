Dardan Sejdiu, nenkryetar i Komunes se Prishtines eshte i ftuar ne 038 prej ores 18:00.



Gjate emisionit do te kemi lidhje direkte edhe nga Kuvendi Komunal. Qendroni me ne edhe per shume informata tjera vetem per Prishtine

