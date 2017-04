Shkarkohen 6 punonjës policie në Shqipëri se lejuan kultivimin e drogës

Policia e Shtetit shqiptar ka shkarkuar nga radhët e saj disa punonjës policie, pasi dyshohet se kanë lejuar kultivimin e lëndëve narkotike në zonën e Lezhës.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Haki Çako, ka bërë publike edhe emrat e punonjësve të shkarkuar nga detyra. Ai tha se u konstatuan një sërë shkeljesh të karakterit administrative dhe disiplinor nga punonjës të strukturave të policisë në Komisariatin e Policisë Kurbin dhe drejtorinë Lezhë dhe u morën masat duke përjashtuar nga strukturat e Policisë së Shtetit 6 punonjës, transmeton kp.

“Të shkarkuarit janë, inspektor Gjon Deda, me detyrë ndihmës specialist në Njësinë Administrative Fushë Kuqe për shkelje të rënda; Nënkomisar Edvin Toptani me detyrë specialist në seksionin e hetimit për krimet, Krubin; Komisar Leonard Palushi, me detyrë shefi i seksionit për krimet Kurbin; Komisar Xhafer Kalba shefi i seksionit të policimit në komunitet, komisariati Kurbin; Komisar Feliks Hysi me detyrë shefi i komisaritatit Kurbin si dhe Kryekomisar Maksim Bejko me detyrë shefi i sektorit për krimet në Komisariatin Lezhë”, ka thënë ai.

Çako ka theksuar se Policia e Shtetit është e vendosur për të vazhduar me detyrimet nga Strategjia Kombëtare për luftën kundër kanabisit.