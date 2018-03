Autorit të vrasjes në Prizren në shtator të vitit 2015, 22 vjet burgim

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti për Krime te Rënda ka shpallur e aktgjykimit dënues ndaj të akuzuarit:

I akuzuari me iniciale B.P. nga Prizreni, Gjykata e ka shpallur fajtor për shkak se ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve dhe i ka shqiptuar dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 22 vjetësh.

Vrasja kishte ndodhur më shtator të vitit 2015 në Prizren, në rrugën “Adem Jashari”. I akuzuari me iniciale B.P. në bashkëkryerje me të pandehurit me iniciale L.P dhe A.P., nipat e tij të cilët gjenden në arrati, të shtyrë me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, me arsyetim se H. nuk po e paguante shumën prej 70.000 (shtatëdhjetëmijë) euro, të cilën kinse B.M.,babai i H. ia kishte marrë borxh të akuzuarit me iniciale B.P., ky i fundit pas marrëveshjes paraprake me të pandehurit e tjerë, të armatosur me pistoleta kanë shkuar në qytet dhe pasi e kanë përcjellë lëvizjet e të dëmtuarve, tani të ndjerit H.M. vëllanë e tij F.M, pas shkëmbimit të sharjeve e fyerjeve kanë filluar të shtijën dhe qëllojnë me armë në drejtim të tyre dhe me atë rast kanë goditur me një predhë tani të ndjerin H.M. i cili rrugës për në spital ka vdekur, lëndime të rënda trupore ka marrë tani i pandehuri F.M. i cili është goditur me tre plumba, po ashtu edhe i dëmtuari B.H. është goditur duke pësuar lëndime të lehta trupore. Gjatë këtyre të shtënave është vënë në rrezik edhe jeta e qytetarit të rastit Sh.B. i cili ka pësuar lëndime të lehta trupore.