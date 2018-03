Policia kap rreth 53 kg marihuanë, arreston dy shtetas të Shqipërisë

Më shumë se 53 kilogramë drogë e llojit marihuanë është kapur në pikëkalimin kufitar në Kullë. Policia e Kosovës njofton se për këtë edhe ka arrestuar dy shtetas të Shqipërisë.

“Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj shqiptar shtetas të Shqipërisë pasi që gjatë kontrollit në automjetin me të cilin po udhëtonin ata janë gjetur dhe konfiskuar 201 paketime me peshë 53 kg e 288.8 gr. me substancë të dyshuar narkotike të llojit Marihuanë. Me urdhër të prokurorit të dyshuarit dërgohen në mbajtje”, njofton Policia në raportin 24 orësh. .