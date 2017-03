8 vjet burgim ndaj Xh.S, për grabitje

Gjykata Themelore në Ferizaj, trupi gjykues i Departamentit për Krime të Rënda, më 24 mars 2017, shpalli aktgjykimin ndaj të pandehurit Xh.S, i cili në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet se ka kryer veprën penale grabitja nga neni 329 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa-autorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së, njofton kumtesa, transmeton Koha.net.

Trupi Gjykues pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor, dëgjimit të palëve, administrimit të të gjitha provave dhe fjalëve përfundimtare, të pandehurin Xh.S për veprën penale grabitja nga neni 329 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 të KPRK-së, e gjykoi me dënim burgimi në kohëzgjatje prej tetë (8) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej tremijë (3.000) €.

I pandehuri Xh.S, akuzohet se gjatë vitit 2015 në Ferizaj, si anëtar i grupit ka hyrë në shtëpinë e A.S së bashku me vëllanë e tij dhe një person tani të panjohur, të cilët me përdorimin e forcës dhe nën kërcënimin e forcës dhe armëve, kanë përvetësuar pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit, me qëllim që ti sjellin vetes dobi pasurore të kundërligjshme, në atë mënyrë që të maskuar janë futur në shtëpinë e të pandehurit dhe kanë kapur të dëmtuarin G.S i cili ishte i vetëm në shtëpi, duke e tërhequr zvarrë dhe duke i kërkuar parat e babait të tij i cili posedon një ndërmarrje për këmbimin e valutave, duke ia drejtuar revolen, me ç’rast kanë filluar të demolojnë orenditë e dhomave, ku kanë gjetur dymijë e treqind (2.300) € euro dhe stoli ari në vlerë rreth njëmijë e katërqind (1.400) €.

Sa i përket veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa-autorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së, në bazë të nenit 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të Kodit të Procedurës Penale, i pandehuri Xh.S, lirohet nga akuza, meqë nuk është vërtetuar se i njëjti ka kryer këtë vepër penale.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej (pesëmbëdhjetë) 15 dite nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt.