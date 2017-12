Sekuestrohen 130 kg kanabis, armë e municione, në kufirin greko-shqiptar

Një sasi prej 138 kg marijuanë është sekuestruar në kufirin greko-shqiptar si dhe armë e municione. Operacioni është kryer në zonën pyjore të Xrisorahit, Janinë pas informacioneve paraprake.

Burime policore bëjnë me dije se janë gjetur të fshehura 7 çanta me 123 pako që përmbanin 138 kg 400 gram marijuanë, 1 armë zjarri automatik “Kallashnikov” me 2 krehra me 20 fishekë dhe 528 fishekë të kalibrit 7.62 mm.