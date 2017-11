Kapet me 64 kg drogë, arrestohet shtetasi i Shqipërisë në Prishtinë

Policia e Kosovës përmes një komunikate për media bën të ditur se ka arrestuar një shtetas të Shqipërisë, të cilit i kanë gjetur në veturën e tij mbi 64 kilogramë marihuanë.

“Sot rreth orës 05:15 të mëngjesit, nga njësitë e anti-drogës së Policisë së Kosovës në Prishtinë dhe me asistencë të njësisë së trafikut rajonal të Prishtinës, në dalje të autostradës “Arben Xhaferi” në Prishtinë, gjegjësisht, te rrethi afër një pompe të derivateve në Veternik është ndaluar vetura Pasat ngjyre e zezë me targa vendore të cilën e drejtonte i dyshuari mashkull shqiptar me inicialet: M.M. (viti i lindjes 1988) qyteti Kukës, shtetas i Republikës së Shqipërisë”, thotë PK, transmeton Koha.net.

“Gjatë realizimit të kontrollit policor në automjetin e të dyshuarit, në bagazh i janë gjetur: 4 paketime të mëdha të mbushura me substancë narkotike të dyshuar si marihuanë, me peshë të përgjithshme prej 64 kilogram e 800 gram, gjithashtu është konfiskuar vetura në fjalë dhe 2 telefona celularë. Në vendin e ngjarjes ka dal edhe krimteknika rajonale e Prishtinës e cila ka kryer fotografimin, incizimin dhe ka tërhequr substancën e dyshuar narkotike nga lokacioni”, thotë PK.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent dhe me urdhër të tij/saj, i dyshuari dërgohet në qendrën e mbajtjes. Policia, respektivisht njësitet anti drogë po vazhdojnë hetimet e nevojshme për të konstatuar edhe detaje tjera për prejardhjen dhe destinacionin e kësaj ngarkese të dyshuar.

Siç keni qenë të njoftuar edhe dje me 3 nëntor, përmes një komunikate për media Policia e Kosovës, kishte konfiskuar mbi 130 kg marihuanë dhe kishte arrestuar dy persona të dyshuar.

Policia mbetet fuqishëm e përkushtuar që në bashkëpunim edhe me autoritetet tjera relevante në vazhdimësi të punojë për parandalimin e rasteve të abuzimit dhe trafikimit me substanca narkotike, dhe në aspektin ligjor do të ndërmarrë masa të ashpra ligjore ndaj të gjithë atyre që janë të përfshirë në trafikim me substanca narkotike dhe vepra tjera të kundërligjshme që në një mënyrë apo tjetër cenojnë sigurinë e qytetarëve.