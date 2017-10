Një grua merr lëndime pas aksidentit mes veturës së saj dhe një autobusi

Një aksident ka ndodhur dje në fshatin Poklek të Drenasit.

Raportohet se ka ndodhur aksident trafiku në mes të një veture dhe një autobusi. Deri te aksidenti dyshohet se ka ardhur kur e dyshuara femër shqiptare derisa ishte duke lëvizur me veturën Renault me targa lokale, është aksidentuar me autobusin me targa lokale qe drejtohej nga viktima mashkull shqiptar, njofton Policia e Kosovës.

Si pasojë e aksidentit e dyshuara ka pësuar lëndime trupore dhe e njëjta dërgohet për tretman mjekësor ne QKUK.