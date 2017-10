I shet dhitë e edhat pa dijeninë e pronarit, paraburgim një muaj të pandehurit

Gjykata Themelore e Prizrenit e ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Prizrenit, duke i caktuar masën e paraburgimit prej një muaji të pandehurit me iniciale L.L., e cila masë do të llogaritet prej datës së arrestimit 09.10.2017 nga ora 20:00, dhe do të zgjasë deri më datën 09.11.2017.

I pandehuri me iniciale L.L., sipas Gjykatës Themelore të Prizrenit,dyshohet se nga qershori i vitit 2017 e deri me datën 09.10.2017 në fshatin Landovicë – Komuna e Prizrenit, gjatë përfaqësimit apo kujdesit për interesat pasurore të personit tjetër, nuk përmbush detyrimet e tij ose i keqpërdor autorizimet e tij me qëllim që vetes apo personit tjetër t’i sjell dobi pasurore të kundërligjshëm apo t’i shkaktojë dëm personit, interesat pasurore të të cilit ai i përfaqëson ose pasuria e të cilit është nën kujdesin e tij.

“... në atë mënyrë që i njëjti, në cilësi të bariut, ka punuar në firmën e dhive të të dëmtuarit S.K. dhe që nga qershori i vitit 2017 e deri me datën 09.10.2017 i ka shitur 51 copë dhi dhe 20 edha, të cilat i ka pasur nën mbikëqyrje, personave të ndryshëm”, thotë Gjykata Themelore e Prizrenit.

Me këtë veprim, i pandehuri dyshohet se ka kryer veprën penale “keqpërdorim i besimit” nga neni 342 parag.1 të KPRK-së.