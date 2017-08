Arrestohet hajni i arkës së destinuar për bamirësi

Në Prizren dje është arrestuar një burrë i komunitetit rom, pasi i njëjti dyshohet te ketë vjedhur një arkë të destinuar për bamirësi, bën të ditur Policia e Kosovës përmes një komunikate për media.

Policia thotë se ai kishte vjedhur arkën për bamirësi me 150 euro të mbledhur në zyrën e Regjistrimit Civil më 14 gusht, transmeton Koha.net.

“Lidhur me rastin pas hetimeve të zhvilluara me datë 22.08.2017 është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari mashkull K-Rom pasi që i njëjti me datën e cekur në zyrën e Regjistrimit Civil kishte vjedhur një arkë qelqi me 150 euro të mbledhura për bamirësi”, thuhet në komunikatë.

Me urdhër të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje.