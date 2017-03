I dehuri me armë në brez shëtit në Pllavë të Dragashit

Pak pas mesnate, Policia e Dragashit ka pranuar një informacion që bënte me dije se një qytetar e kishte ekspozuar një armë zjarri në ambientet e një lokali hotelier, në fshatin Pllavë.

Në vendin e ngjarjes policia e ka takuar dhe kontrolluar të dyshuarin me ç’ rast i është gjetur një pistoletë e llojit TT M57 me tetë fishekë në karikator, transmeton Koha.net. Gjatë bisedës me të dyshuarin ka lindur dyshimi se i njëjti kishte konsumuar alkool, gjë që është verifikuar me alkool test dhe ka rezultuar të jetë 2.42 promilë.

Për rastin është informuar prokurori i Shtetit, i cili ka urdhëruar që i dyshuari të ndalët nën masën e arrestit dhe më vonë të merret në pyetje për armën.

