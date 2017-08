Një muaj paraburgim prizrenasit për vrasje në tentativë

Gjykata Themelore e Prizrenit e ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Prizrenit, duke i caktuar masën e paraburgimit prej një muaji të pandehurit nga Prizreni me iniciale P.K.

I njëjti, sipas Gjykatës Themelore në Prizren, dyshohet ta ketë therur me thikë një person tjetër për të cilin ka thënë t’ia ketë rrahur babanë.

“I pandehuri dyshohet për shkelje të Kodit Penal, sepse me datën 12.08.2017, rreth orës 13:05 në rrugën “Ismet Jashari”, pranë lokalit fastfood “Han Plus”, përball shkollës fillore “Mustafa Bakia” në Prizren, për shkak të mosmarrëveshjeve të mëhershme dhe për shkak se i dëmtuari me iniciale R.B. ia paska rrahur babën, disa herë me thikë e ther në regjionin e kraharorit të majtë, të dëmtuarin R.B. dhe në pjesë të tjera të trupit, të cilit i shkakton lëndime të rënda trupore me rrezikim të jetës në momentin e shkaktimit të lëndimeve”, thuhet në njoftimin për media të Gjykatës.

Me këto veprime, i pandehuri i lartcekur dyshohet se ka kryer veprën penale, të “vrasjes në tentativë” nga neni 178 lidhur me nenin 28 parag.1 të KPRK-së.