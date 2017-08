Dy BMW me targa të huaja përplasen me njëri tjetrin në Fushë-Kosovë

Dy vetura të tipit BMW, që të dyja me targa të huaja, janë përplasur dje me njëri tjetrin në rrugën “Nëna Terezë”, në Fushë të Kosovës, ka bërë të ditur Policia e Kosovës përmes raportit të publikuar sot.

Në Rr. “Nëna Terezë”, F. Kosovë, dje ka ndodhur një aksident trafiku në mes të dy veturave civile. Aksidenti ka ndodhur kur i dyshuari, mashkull K-shqiptar, duke lëvizur me veturën BMW me targa të huaja, është aksidentuar me veturën BMW, po ashtu me targa të huaja, që drejtohej nga viktima mashkull K-shqiptar. Si pasojë e aksidentit viktima pëson lëndime trupore dhe ai dërgohet për trajtim mjekësor. I dyshuari për shkaktim të aksidentit, sipas raportit, është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje.