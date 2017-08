Policia në Gjilan arreston tri femra të dyshimta për mashtrim qytetarësh

Disa organizata të cilat pretendojnë se janë të themeluara si organizata humanitare po i shpërndajnë njerëzit e tyre në Gjilan me qëllim që të mbledhin para nga qytetarët , duke u deklaruar se paratë që ata i dhurojnë do t’u jepen familjeve në nevojë, shkruan sot Koha Ditore.

Mirëpo policia e Gjilanit deklaron se këto janë skema të mashtrimit, duke u apeluar qytetarëve të mos dhurojnë asnjë cent për këto organizata.

Për këtë shkak nën pranga të policisë kanë përfunduar tri femra të cilat pretendonin se ishin të punësuara në OJQ-në “Giving Hope” me seli në Prishtinë, të cilat ishin kapur, duke kërkuar para nëpër rrugë të Gjilanit me pretendimin se këto fonde do të shërbenin për ndihma familjeve skamnore. Gjithashtu ato kishin deklaruar se ato ishin punësuara në këtë organizatë dhe kishin dokumente të rregullta me paga fikse dhe me kontrata valide.

