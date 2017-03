Aksident zingjiror në Lipjan, lëndohen katër persona

Policia e Kosovës ka njoftuar se një burrë shqiptar duke lëvizur me veturën e tij me targa vendore, nga pakujdesia dhe mos përshtatja e shpejtësisë së lëvizjes me kushtet e rrugës ka goditu dy vetura po ashtu me targa vendore.

Si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar tre ngasësit dhe një pasagjere femër shtetase Amerikane dhe janë dërguar në QKUK-Prishtinë për tretman mjekësor.

