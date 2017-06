Vjedhje e rëndë është vlerësuar ajo që ka ndodhur në Prizren, dje rreth orës 22:30.

Policia e Kosovës njofton se viktima mashkull shqiptar ka raportuar se të dyshuar të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e tij me ç’rast i kanë vjedhur armë HS me dy karikatorë me 15 fishekë të cilën e kishte me leje.