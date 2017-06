Gjashtë persona të lënduar në aksidentin e së premtes në “Veternik”

Gjashtë persona kanë marrë lëndime të lehta trupore si pasojë e një aksidenti të komunikacionit në Prishtinë.

Policia e Kosovës raporton sot se rasti ka ndodhur të premten mbrëma në lagjen “Veterniku”, në të cilin ishin të përfshira dy vetura.

Deri tek aksidenti dyshohet se ka ardhur kur i dyshuari mashkull shqiptar duke lëvizur me veturën VW Golf me targa lokale është aksidentuar me veturën Opel me targa lokale qe drejtohej nga viktima mashkull k-shqiptar.

Si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar viktima dhe pesë pasagjerë, tre meshkuj dhe dy femra, të cilët janë dërguar për tretman mjekësor.