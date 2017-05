Arrestohen tre persona për trafikim me qenie njerëzore

Policia e Kosovës ka arrestuar tre persona të dyshuar për trafikim me qenie njerëzore dhe ka identifikuar dy viktima të trafikimit.

“Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Trafikim me Qenie Njerëzore, NJHTQNJ-Prishtinë, në vazhdën e luftimit të dukurive negative dhe veprave tjera kriminale, ka zhvilluar një hetim disamujor, i cili ka rezultuar me arrestimin e tre personave, nën dyshimin e bazuar për kryerjen e veprave penale ‘trafikim me njerëz’ dhe ‘shërbime seksuale të trafikimit’”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.

Të arrestuarit janë F.P. e lindur në vitin 1988, L.K. i lindur në vitin 1989 dhe K.R. i lindur në vitin 1990

“E dyshuara e parë e arrestuar dyshohet të ketë kryer veprën penale ‘trafikim me njerëz’, neni 171, kurse dy të dyshuarit e arrestuar dyshohet ta kenë kryer veprën penale ‘shërbime seksuale të trafikimit’, neni 231”, thuhet në njoftim.

Me këtë rast janë identifikuar edhe dy viktima të trafikimit, të cilat pas intervistimit janë trajtuar në bazë të procedurave të parapara për viktimat e trafikimit. Lidhur me rastin me vendim të Prokurorisë Themelore në Prishtinë të dyshuarit dërgohen në mbajtje për 48 orë.