Dënohet me tre vjet burgim për vjedhje një burrë në Prizren

Gjykata Themelore e Prizrenit përmes një komunikate për media bën të ditur se ka dënuar me tre vjet burgim dhe gjobë për një burrë nga Prizreni.

“Gjykata Themelore e Prizrenit ka bërë shpalljen e aktgjykimit pas pranimit të fajësisë në mënyrë vullnetare nga vet i akuzuari me iniciale M.B. nga Prizreni dhe e ka shpallur fajtor për veprat penale vjedhje e rëndë nga neni 327 parag. 1 pika 1.1 të KPRK –së dhe i shqiptoi dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite, si dhe dënim me gjobë në shumën prej 300,00 (treqindë) euro ndërsa për veprën penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 333 parag.1 të KPRK-së i shqiptoi dënim me gjobë në shumën prej 200(dyqindë) euro”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.

Më tutje thuhet se, “deri te ky vendim është ardhur sepse me datën 06.01.2017 në orë 09.50 minuta në Prizren në rrugën “Ukë Bytyqi” pikërisht në objektin e hotelit “Dardania Palace” , me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete apo personin tjetër, duke shfrytëzuar momentin e volitshëm mos prezencën e askujt në hotel, me përdorimin e forcës me mjet të përshtatshëm, hynë brenda në objekt nga ku merr pasurin e luajtshme të dëmtuarit si dhe ia dëmton derën e hyrjes së hotelit duke i shkaktuar të dëmtuarit me iniciale A.Th. dëm material në vlerë prej 3000 euro (tremijë)”.

