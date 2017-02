Deshi të shkaktojë frikë me të shtëna, përfundon në arrest

Në fshati Lupç i Epërm të Podujevës dje është arrestuar një person, mashkull, shtetas i Kosovës, për shkak të shtënave me armë zjarri.

Është arrestuar i dyshuari, mashkull, K-shqiptar, meqë pas një mosmarrëveshje me viktimën, po ashtu mashkull, K-shqiptar, kishte shtënë me armë zjarri me qëllim të frikësimit, theksohet në raportin e Policisë së Kosovës. Në vazhdim raporti saktëson se janë bastisur shtëpia dhe lokalet përcjellëse, pronë e të dyshuarit, me ç’rast në oborrin e shtëpisë janë gjetur dhe konfiskuar katër gëzhoja, ndërsa i dyshuari ka dorëzuar armën, pushkë automatike me tetë fishekë. Me urdhër të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Të ngjashme