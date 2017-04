Një muaj paraburgim boshnjakut që shau policët gjatë kryerjes së detyrës në Prizren

Gjykata Themelore e Prizrenit e ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Prizrenit, duke i caktuar masën e paraburgimit prej një muaj të pandehurit nga Prizreni me iniciale A.A.

“I pandehuri dyshohet për shkelje të Kodit Penal, sepse me datën 07.04.2017, në orën 19:47 minuta, në rrugën “Janina” në Prizren, sulmon personin zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, në atë mënyrë që derisa zyrtarët e policisë me iniciale M.M. dhe E.S. ishin në pikën e kontrollit, tentojnë ta ndalin automjetin e markës “Pasat”, me targa të regjistrimit 639-KS-799, ngjyrë të zezë, me ç’rast vozitësi i këtij automjeti devijon rrugën në afërsi të policisë, hynë në një rrugicë pa dalje, e ndal automjetin dha largohet. Me këtë rast, zyrtarët policorë njoftojnë autobartjen për tërheqjen e automjetit. Derisa zyrtarët ishin duke e pritur autobartësen, vjen i pandehuri, tenton të hyj në automjet. Zyrtarët policorë i kërkojnë dokumentet për identifikim, i njëjti refuzon t’ju jap dokumentet duke iu drejtuar zyrtarëve të policisë me fjalët në gjuhën boshnjake “jebem ti albansku majku, ne poznajem vama, samo serpsku miliciju” dhe fillon t’i godas me grushte, derisa zyrtarët policorë arrijnë ta arrestojnë”, njofton Gjykata Themelore - Prizren.

Me këto veprime, i pandehuri me iniciale A.A. dyshohet se ka kryer veprën penale “sulm ndaj personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare” nga neni 410 parag.2 i KP-së.