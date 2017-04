Ministria e Infrastrukturës financon ndërtimin e dy rrugëve në Suharekë

Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku, dhe kryetari i Komunës së Suharekës, Sali Asllanaj, nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit për ndërtimin e dy rrugëve në Suharekë, shkruan sot “Koha Ditore”.

Me këtë memorandum do të financohet ndërtimi i rrugës Mushtisht – Shtërpcë në vlerë prej 1 milion eurosh, kurse me 150 mijë euro do të financohet rruga Nishor – Bellanicë.

Me anë të këtij memorandumi janë përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë për të dyja palët... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

