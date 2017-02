Ekzekutivi kërkon hetim për shpërndarjen e materialit ndërtimor për nevojtarët

Qeveria lokale e Prizrenit në mbledhjen e saj të fundit ka miratuar vendimin për shpalljen e tenderit për furnizim me material ndërtimor për raste emergjente, gjë që është bërë shkas edhe për shqyrtimin e dyshimeve të ngritura për rregullsinë e shpërndarjes së këtyre ndihmave për përfituesit. Ndaj kërkon hetim lidhur me problematikën, shkruan sot Koha Ditore.

Propozimi për realizimin e kësaj politike publike edhe sivjet ka ardhur nga Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, e cila ka sqaruar se nga ky projekt, do të bëhet furnizimi me material ndërtimor për raste emergjente, duke përfshirë rastet e djegieve të shtëpive, fatkeqësive natyrore, rasteve të rënda sociale, etj. Në propozimvendim është sqaruar se planifikimi buxhetor për këtë projekt është 40 mijë euro. Por ka qenë kryetari i komunës, Ramadan Muja, ai që ka kërkuar sqarime nga vartësit e tij, nëse ekziston mundësia për manipulime me këto ndihma. “A mund të ndodhë që përfituesi, të cilit i takojnë materiale në vlerë prej 5 mijë eurosh të marrë më pak se 5 mijë nga furnizuesi?”, ka pyetur Muja, shefin e Zyrës së prokurimit, Isa Osmankaj. Ky i fundit ka bërë të ditur se aplikohen disa mekanizma kontrolli, që një gjë e tillë të mos ndodhë. “DPMS-ja lëshon një listë, ku janë të përshkruara materialet dhe çmimet. Me atë fletë, përfituesi shkon te furnizuesi dhe e tërheq materialin , me ç’rast edhe nënshkruan se çka ka marrë dhe në çfarë vlere. Pastaj ky vërtetim i nënshkruar shkon në drejtori. Mënyra se si mund të merret vlera më e ulët është nëse përfituesi hyn në aranzhime me furnizuesin, përkatësisht nëse në vend të materialit kërkon para, e pastaj aty zbatohet ndryshimi. Por assesi përfituesi nuk duhet të nënshkruajë deklaratën e pranimit të materialit nëse nuk e merr sasinë dhe vlerën e duhur”, ka thënë Osmankaj.

Muja ka sqaruar se këtë pyetje e ka shtruar meqë kohët e fundit është ngritur një dyshim se përfituesit nuk e marrin materialin në vlerën që ndahet nga komuna.

