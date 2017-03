Kaçaniku bëhet me treg për kafshë

Kryetari i Komunës së Kaçanikut Besim Ilazi nënshkroi kontratën për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të tregut të kafshëve me NP “X- Plast” me pronar Nexhat Vogliqi, fitues i ankandit publik.

Kryetari Ilazi me këtë rast uroi fituesin e ankandit publik për zonën kadastrale në Kovaqec, ndërsa shtoi se përmes hapjes së tregut të kafshëve do të gjenerohen vende të reja të punës si dhe tregtia me kafshë do të jetë e definuar në një vend të caktuar.

Pagesa e qerasë do të jetë një shumë simbolike, ndërsa shfrytëzimi i zonës kadatsrale është për periudhën 15 vjeçare, tha Ilazi.