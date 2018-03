Shoqëria civile kërkon publikimin e bizneseve të Ferizajt me mish të prishur

Inspektorati komunal i Ferizajt ka asgjësuar një ton mish të prishur në tri biznese të mëdha në qytetin e Ferizajt.

Ndërsa organizata joqeveritare “Konsumatori”, të dielën, ka kërkuar nga Komuna dhe nga qytetarët t’i publikojnë emrat e bizneseve, të cilat kanë sjellë në Ferizaj mish të prishur nga shtete të ndryshme, shkruan sot “Koha Ditore”.

"Inspektorati i Ferizajt po i mban të fshehur emrat e shpërdoruesve me mishin. Ne do t'i zbulojmë dhe do t'i bëjmë publike, do të kërkojmë edhe injorimin e tyre. Gjithashtu ftojmë edhe konsumatorët e dëmtuar që t'i denoncojnë dhe t'i publikojnë emrat e bizneseve", thuhet në një njoftim të OJQ "Konsumatori"

